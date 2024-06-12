«الإرياني»: الحوثيون انتزعوا اعترافات من موظفين أمميين تحت التعذيب

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن المشاهد التي بثتها مليشيا الحوثي لاعترافات موظفين محليين لدى السفارة الأمريكية في اليمن، والوكالة الأمريكية للتنمية، انتزعت تحت التعذيب بعد قرابة عامين ونصف من الاختطاف والاخفاء القسري.

وأضاف الإرياني حسبما ذكرت الفضائية اليمنية، أن جميع البعثات الدبلوماسية حول العالم، تستعين بموظفين محليين في الدولة المعتمدة لديها لتسيير المهام اليومية، بما في ذلك الملحقيات السياسية والاقتصادية والإعلامية، والقنصليات.

وأكد أن الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول والحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية تحكمها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية.

وحذر الإرياني من أن هذه الممارسات الإجرامية تضع عشرات الآلاف من اليمنيين، ممن سبق وعملوا في السفارات الأجنبية والعربية لدى اليمن، والمنظمات الدولية والمحلية، والموظفين في السلك الدبلوماسي، والمجتمع المدني، وحتى العاملين في معاهد تدريس اللغة الإنجليزية، تحت رحمة مليشيا إرهابية لا تفقه أبسط ابجديات العمل الدبلوماسي والإنساني.