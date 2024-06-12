«المهن السينمائية» تنعى فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما 

نعى مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب بمزيد من الحزن والأسى المنتج والسيناريست فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما الذي وافته المنية قبل قليل بعد رحلة مرض صعبة.

وتابع بيان النقابة: "نعزي أسرة الراحل والمجتمع السينمائي في مصر والعالم العربي في رجل اثري المجال السينمائي بإبداعه، إنا لله وإنا إليه راجعون للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان".

وتشيع جنازة الراحل فاروق صبري اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، ويقام العزاء اليوم أيضا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

فاروق صبري كاتب ومنتج مصري، وقام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات، ومن أبرز أعماله "البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، إحنا بتوع الأوتوبيس، اقتل مراتي ولك تحياتي".