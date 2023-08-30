رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بدعم نمو بلاده لتصبح مركزًا عالميًا للشركات الناشئة

تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، اليوم الأربعاء بدعم نمو بلاده لتصبح مركزًا عالميًا للشركات الناشئة، من خلال منح القطاع الخاص دورًا أكبر في كيفية إدارة بيئة الشركات الناشئة.

وقال الرئيس يون سيوك يول، خلال ترؤسه اجتماع استراتيجية الشركات الناشئة الذي ضم نحو 110 مسؤولين من الشركات الناشئة وشركات المشاريع والجمعيات ذات الصلة والحكومة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إنه يتعين علينا بناء بنية تحتية عالمية المستوى للشركات الناشئة والنمو لنصبح مركزا عالميا للشركات الناشئة"، مشيرا إلى أن الحكومة تدفع باستراتيجية مزدوجة تتمثل في تشجيع الصادرات وتشجيع الشركات الناشئة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى الحاجة إلى تغيير النظام البيئي للشركات الناشئة بجرأة من نظام تقوده الحكومة إلى نظام يقوده القطاع الخاص، موضحا أنه يتعين على البلاد التوقف عن الاعتماد على الاستهلاك المحلي أو الزيادة الكمية في مؤسسي الأعمال بمساعدة الدعم الحكومي، وضرورة أن يقود القطاع الخاص الاستثمار بينما تسهم الحكومة في الأموال الخاصة وتوسع المزايا الضريبية.

وأضاف أن الحكومة ستساعد في المجالات الاستراتيجية من خلال إنشاء صندوق الشركات الناشئة بقيمة تريليوني وون (1.5 مليار دولار أمريكي) جنبا إلى جنب مع الشركات الكبيرة والقطاع المالي.

