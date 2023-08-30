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الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

السبت.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل ملتقى "أولادنا" السابع

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تعقد مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، وذلك فى السادسة والنصف مساء يوم السبت المقبل الموافق 2 سبتمبر بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة وممثلو الجهات الداعمة.

يقام الملتقى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحمل عنوان "الحياة حلوة" خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٩ سبتمبر المقبل بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى وبمشاركة  42 دولة عربية وأجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات.

يشهد المؤتمر كوكبة من الإعلاميين ونخبة من القنوات التليفزيونية المصرية والعربية والدولية والشبكات الإذاعية.

مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة ذوي القدرات الخاصة مهرجان الافروصيني