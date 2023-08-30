"فنون جميلة" حلوان تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات

استقبلت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك شعلة أسبوع شباب الجامعات النسخة الثالثة عشر والذي يأتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان.

هذا وقد انطلقت منذ عدة أيام من جامعة أسيوط شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العالية المصرية لتجوب جامعات مصر على أن تستقر في نهاية رحلتها بجامعة حلوان .

وقد شهدت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك مرور شعلة أسبوع شباب الجامعات من خلال استكمال مسيرتها لتستقر في جامعة حلوان في الفترة من ٨ إلى ١٤ سبتمبر القادم.

.يأتي ذلك في إطار حرص جامعة حلوان على المشاركة في اللقاءات والمحافل الطلابية المختلفة والتي تتيح الفرص أمام الطلاب ليلتقوا معًا لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال وإستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البناءة من أجل تطوير قدراتهم بشكل إيجابي ودعم الأنشطة الطلابية والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة الهادفة وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات.

شارك في مراسم استقبل الشعلة بكلية الفنون الجميلة بريادة الدكتور عمرو محمد سامي

عميد الكلية والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،و الدكتور أحمد حسني رضوان وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فاطمة عبدالرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ونسرين الدسوقي أمين الكلية و نشوة علي مصطفى مدير رعاية الشباب بالكلية، والدكتورة إيناس الهنيدي ومسئول النشاط، وبمشاركة أعضاء اتحاد طلاب الكلية والأسر الطلابية.

جدير بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات يعقد تحت عنوان "الجمهورية الجديدة حلم وطن" وتنظم فعالياته لهذا العام جامعة حلوان في الفترة من ٨ إلى ١٤ من سبتمبر المقبل بمشاركة مختلف الجامعات والمعاهد العليا المصرية.

وشهدت المراسم قيام طلاب الجامعة برفع العلم المصري وأعلام جامعة حلوان وعلم أسبوع شباب الجامعات.