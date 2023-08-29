توقيع الكشف الطبي على 350 مواطنا خلال قافلة طبية بمدينة دمنهور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بإستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم فى مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم.

قامت وحدة السكان بالديوان العام بالتنسيق مع إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحيرة وجمعية صناع الخير للتنمية بتنظيم قافلة طبية بمصنع السجاد بمدينة دمنهور، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 225 حالة، وعمل نظارة طبية لـ137، كما تم تقديم دواء علاجي عدد 242 عبوة، وسيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ 45 مواطن، وذلك ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" للكشف عن أمراض العيون بالمجان.

ومن خلال مبادرة 100 يوم صحة تم الكشف على 20 حالة أورام و110 أمراض مزمنة منهم ( 25 حالة اعتلال كلوى و25 صحة المرأة)، يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.