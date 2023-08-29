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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تلغي اشتراطات تقديم نتيجة اختبارات "كوفيد 19" لجميع المسافرين الدوليين

الصين
الصين
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أعلنت سلطات الجمارك الصينية، اليوم /الثلاثاء/ عن إلغاء اشتراطات تقديم نتيجة اختبار الحمض النووي أو نتيجة اختبار المستضد لـ “كوفيد 19”، للكشف عن وجود بروتينات معينة في الفيروس، لجميع المسافرين الدوليين القادمين إلى البلاد.

وذكر بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ أنه اعتبارا من 30 أغسطس الجاري، لن يحتاج المسافرون إلى الصين، بعد الآن، عند تقديم الإقرار الصحي للجمارك الصينية، إلى الإفصاح عن نتيجة اختبار الحمض النووي أو نتيجة اختبار المستضد لكوفيد-19 والتي تم إجراؤها خلال 48 ساعة.

 

الصين كوفيد 19 الحمض النووي