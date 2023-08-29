روما يخطف لوكاكو من إنتر ميلان بعقد إعارة

نجح فريق روما الإيطالي، في خطف المهاجم روميلو لوكاكو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، من أنياب إنتر ميلان الذي سعى للتعاقد مع اللاعب البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وصل لوكاكو، وفقا لتقارير صحفية، إلى إيطاليا للانضمام إلى فريق الذئاب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي واستقبلته جماهير روما بحفاوة.

ومن المتوقع أن يخضع لوكاكو للفحص الطبي قبل توقيعه رسميًا على عقد الإعارة، تقدر قيمة الصفقة بين 7 إلى 8 ملايين جنيه إسترليني، اعتمادًا على أدائه، ويبدو أنه وافق على خفض راتبه للسماح بإتمام الصفقة.

كان اللاعب قد أعرب عن رغبته في مغادرة تشيلسي بعد عودته من إعارته في إنتر ميلان، كوان لديه فرصة للانضمام إلى نادي الهلال السعودي، لكنه رفض العرض، ويتدرب حاليًا مع فريق تشيلسي تحت 21 عامًا.

