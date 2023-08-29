وزير الجيوش الفرنسي: لن نتراجع عن مواجهة الإرهاب

أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الثلاثاء، أن "فرنسا لن تتراجع عن مواجهة الإرهاب"، وذلك عقب وفاة عنصر من القوات الخاصة الفرنسية أمس في العراق خلال دعم وحدته للقوات العراقية في عملية لمكافحة الإرهاب، حسبما أعلن قصر الإليزيه؛ ما يرفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا هذا الشهر في البلاد إلى ثلاثة.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان اليوم إن الوزير ليكورنو "علم ببالغ الحزن والأسى، بوفاة الرقيب المظلي نيكولا مازييه، أمس في العراق، فيما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب، مقدما خالص تعازيه لعائلته وأحبائه وزملائه".

وتم ارسال الرقيب نيكولا مازييه في العمليات الخارجية منذ 19 يوليو 2023 في إطار عملية لمكافحة الارهاب، وساهم في تدريب ودعم الشركاء العراقيين في مكافحة الإرهاب.

وقال ليكورنو "تنعي الأمة اليوم - مرة أخرى - أحد أبنائها، فخلال عملية لمكافحة الإرهاب في العراق، سقط الرقيب نيكولا مازييه بنيران العدو. خالص التعازي لعائلته وأحبائه وزملائه، وأؤكد أن فرنسا لن تتراجع في مواجهة الإرهاب".

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الفرنسية اليوم "ببالغ الحزن والأسى، علم الرئيس الفرنسي بمقتل الرقيب المظلي نيكولا مازييه. وأعرب الرئيس الفرنسي عن بالغ حزنه مثمنا تضحية هذا الجندي الذي قتل خلال إنجاز مهمته.

وقتل جنديان فرنسيان آخران في العراق في أغسطس الجاري، أحدهما في حادث سير والآخر خلال مهمة تدريبية.

وينتشر حوالي 600 جندي فرنسي في المنطقة يعملون في إطار عملية شامال، الشق الفرنسي المشارك في التحالف الدولي الذي تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا.