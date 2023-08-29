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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالمنوفية بقصد الاتجار

ضبط كمية من المواد
ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالمنوفية
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 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2.500 كيلو جرام – كمية من مخدري "الهيروين – الأيس" – بندقية خرطوش – طلقات من ذات العيار – ميزان حساس - مبلغ مالى).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المواد المخدرة بالمنوفية ضبط