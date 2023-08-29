تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2.500 كيلو جرام – كمية من مخدري "الهيروين – الأيس" – بندقية خرطوش – طلقات من ذات العيار – ميزان حساس - مبلغ مالى).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالمنوفية بقصد الاتجار
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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2.500 كيلو جرام – كمية من مخدري "الهيروين – الأيس" – بندقية خرطوش – طلقات من ذات العيار – ميزان حساس - مبلغ مالى).
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2.500 كيلو جرام – كمية من مخدري "الهيروين – الأيس" – بندقية خرطوش – طلقات من ذات العيار – ميزان حساس - مبلغ مالى).