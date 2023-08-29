ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالمنوفية بقصد الاتجار

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2.500 كيلو جرام – كمية من مخدري "الهيروين – الأيس" – بندقية خرطوش – طلقات من ذات العيار – ميزان حساس - مبلغ مالى).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.