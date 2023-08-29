25 جنيهًا انخفاضًا في سعر الذهب نتيجة توازن العرض والطلب

تواصل أسعار الذهب التحرك بشكل يغلب عليه الهبوط، وذلك بعد أن فشل ارتفاع الذهب الأخير في الحصول على الدعم الكافي للاستمرار، بالإضافة إلى حدوث توازن حالي بين العرض والطلب بالإضافة إلى غياب السيولة ما يدفع الأسعار إلى التراجع.

وافتتحت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم الثلاثاء، عند المستوى 2235 جنيهًا للجرام قبل أن تنخفض بمقدار 25 جنيهًا لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2210 جنيهات للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17680 جنيهًا.

يأتي هذا بعد انخفاض أسعار الذهب خلال جلسة يوم أمس الاثنين بمقدار 10 جنيهات حيث افتتحت الجلسة عند المستوى 2245 جنيهًا للجرام وأغلق عند 2235 جنيهًا للجرام، وخلال الجلسة انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوى عند 2220 جنيهًا للجرام.

الضعف الحالي في أسعار الذهب يرجع إلى فشل الذهب في استكمال ارتفاعه الأخير وعدم قدرته على اختراق المستوى 2300 جنيه للجرام، الأمر الذي دفعه إلى التراجع خاصة في ظل ضعف السيولة النقدية في الأسواق.

وترى جولد بيليون أن الذهب يستمر في البحث عن السعر العادل ويتحرك ضمن نطاق يصل إلى 100 جنيه تقريبَا، خاصة أن الفترة الحالية تشهد توازن بين العرض والطلب وترقب في الأسواق لمعرفة الاتجاه القادم في سوق الذهب.

مع بداية شهر سبتمبر سيزيد الحذر في الأسواق مع ترقب الجميع حدوث خفض رابع في قيمة الجنيه مقابل الدولار تزامناً مع مراجعة صندوق النقد الدولي، وقد تسببت الاشاعات في رفع سعر الدولار في السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة وهو ما تسبب في ارتفاع لسعر الذهب منذ كون الذهب المحلي يتم تسعيره بسعر صرف الدولار في السوق الموازية.

والوقت الحالي يشهد تعافي في سعر الأونصة العالمية ولكن الأسواق المحلية غير متفاعلة بشكل كبير مع السعر العالمي خلال هذه الفترة، وبالتالي سيكون تركيز الأسواق المحلية مع سعر صرف الدولار في السوق الموازية وأي تغيرات تطرأ عليه، بالإضافة إلى مراقبة العرض والطلب في السوق في ظل غياب سيولة نقدية كافية لدفع الأسعار إلى التحرك في اتجاه واضح.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

وتحاول أسعار الذهب عالميًا الاستقرار لأعلى مستوى المقاومة 1923$ ففي حال الاستقرار أعلى المستوى المذكور نستهدف بذلك مستوى 1945$ أما فى حال فشل السعر في الاستقرار أعلى المستوي السابق ذكرها سيعيده إلى التراجع حتى منطقة 1910 – 1900 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً بعد أن فشل الذهب في اختراق المستوى 2300 جنيه للجرام عيار 21 عاد إلى التراجع والآن يحاول كسر مستوى الدعم الهام عند 2220 جنيهًا للجرام، وفي حالة كسره بشكل ناجح لن يكون كسر المستوى 2200 جنيه للجرام صعباً ليندفع السعر إلى الهبوط حتى المستهدف الأول عند منطقة 2150 – 2155 جنيهًا للجرام، ومن بعدها 2130 جنيهًا للجرام.