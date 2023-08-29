بالصور.. احتفالية لإقليم وسط الصعيد ضمن مشروع المواطنة والألف مبدع

نظم إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، احتفالية فنية وثقافية كبرى ومعرضا للكتاب وآخر للرسم من مشروع المواطنة والألف مبدع من أبناء الصعيد لأطفال قرية ريحانة بمركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا وسط تجمع زاد عن ٧٠٠ طفل من أبناء القرية فى إطار تنفيذ برنامج المواطنة.

جاءت فعاليات النشاط الثقافى بمحافظة المنيا لتعزيز قيم المواطنة لمواجهة التطرف والفكر المتشدد، بقرية ريحانة بمركز أبو قرقاص، يأتى ذلك في إطار تحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا ثقافيا، الحدث الثقافي تم بالأمس الاثنين الموافق ٢٨ أغسطس، بدعم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

وشارك في تنفيذ الاحتفالية فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل وباشراف قصر ثقافة أبو قرقاص ومديرته احسان كامل، وينفذ البرنامج يوم الاثنين من كل إسبوع بقرى محافظة المنيا.

وتضمنت الاحتفالة فقرة تنوره. قدمتها فرقة الفنون الشعبية تحت التأسيس لقصر ثقافه ابوقرقاص ، أعقبها معرض الكتاب لمنفذ بيع قصر ثقافة ابوقرقاص بإشراف اسماء محمد ، منال عبدالله ويضم المعرض اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والنشر الإقليمى، وقدم فقرات البرنامج الشاعر جابر الزهيري والفنان اسامه طه.

تلى ذلك معرض لمواهب الفنون التشكيلية للفنانين ديانا كمال ومهرائيل رضا وكارلوس سامى.

وبدأ الحفل بالسلام الوطنى ثم فقرات الانشاد الدينى قدمها المنشد احمد فتحى وإنشاد قمر سيدنا النبي ،ومدح فى سيدنا النبى .

أعقبه عقد ندوة عن" المواطنة والعمل التطوعي" حاضرها الكاتب احمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة نادي ادب ابوقرقاص والشاعر جابر الزهيرى والفنان اسامه طه، وقدم الفنان اسامه طه ، فقرة غنائية بعنوان "غني وسمعنا "كلمات سمير عبد الباقي أعقبه مواهب للاطفال.

كما قدمت العديد من فقرات مواهب لابناء القرية من ذوى الهمم ، حيث قدم احمد عطا غناء فردى اغنيه سيره الحب، وعرض التحطيب قدمه فيولا عماد وكيرلس عاطف ، و ترنيمه مع ايرينى جمال ومينا ممدوح ومينا ملاك،ثم عرض حكى عرائس لقصر ثقافة المنيا بعنوان" الامانه "تأليف محمد بهجت، إخراج محمد حسن، أداء صوتي وتحريك، محمد سمير الكردي ، ياسر فؤاد، ليلي قطب، هبه موسي محمود الريحاني، أعقبه عرض تحطيب لفرقه ابوقرقاص للفنون الشعبية تحت التأسيس ،

واختتم الحفل بعرض كورال اطفال قصر ثقافة المنيا ، حيث قدمت الفرقة كوكتيل من الاغانى منها على صوتك اداء جماعى، بحبك يابلدى قدمها محمد أيمن، حمادة عزو غناء عبد الرحمن ، ميريت،انا كتكوتة لأيتن سيد، وقدمت اريج أحمد اغنية يا أغلى أسم فى الوجود التى تفاعل معها أبناء القرية .والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلى.

كما تم اكتشاف مواهب الاطفال والشباب ضمن مشروع الالف مبدع من اطفال وشباب المنيا وسط تفاعل الجمهور من عائلات واهالى قرية ريحانة حيث قدمت فرقة كورال الاطفال لقصر ثقافة المنيا الاغانى الوطنية.

ووصل عدد الحضور من الاطفال ٧٠٠ طفل وتم اكتشاف عدد ٢٥ موهبة ضمن فرقة فنون شعبية ابو قرقاص و٢٠ موهبة ضمن فرقة انشاد دينى ابو قرقاص واكثر من ٣٠ طفلا فى موهبة الرسم والغناء والاستعراض فى اطار مشروع الالف مبدع من اطفال وشباب المنيا.

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