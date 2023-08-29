اليوم.. ذكرى وفاه مريم للصليب جان يوغان.. تعرف على حياتها

تحيي اليوم الكنيسة الكاثوليكيه ذكرى وفاة القديسة مريم للصليب( جان يوغان).

ولدت جان يوغان في 25 أكتوبر عام 1792م بمدينة كانكال شمال فرنسا خلال الثورة الفرنسية ، في وقت كانت فيه الحكومة تتخذ موقفاً ضد الكنيسة وتمنع أي تجمعات دينية، في النهاية حظيت جان بإشادة كبيرة في الأكاديمية الفرنسية ، في الخدمة التى كانت تقوم بها تجاه المسنين والفقراء.

عندما كانت جان في الثالثة والنصف من عمرها ، فقدت والدها وهو صياد في البحر ، كما تعرضت والدتها الأرملة لضغوط شديدة لتربية اطفالها الثمانية ، كما فقدت اربعة من اطفالها الصغار . مما اضطرت الفتاة الصغيرة جان للعمل في المنازل لتعول اسرتها ، فعملت خادمة مطبخ عند احدي العائلات ، فسريعا كسبت محبة واحترام هذه العائلة .

وكانت عندما تنهي عملها تذهب سريعا لخدمة الفقراء والمسنين في المناطق القريبة . وبعد عشر سنوات عندما اتقنت خدمة التمريض عملت في مستشفي لو روزيس كممرضة .

بعد وقت قصير انضمت الى جمعية القديس يوحنا إودس التى كانت تخدم المحتاجين وهناك تعرفت على صديقة كانوا دائما يقومون بالصلاة وزيارة الفقراء والمسنين ، وقاموا ايضا بالتعليم المسيحي للأطفال ، عندما توفت صديقتها كملت رسالتها مع امراتان اخريات . وفي عام 1839 انتقلت الى مدينة سان سيفران ، وأسست أول جميعة لخدمة المسنين باسم "الأخوات الصغار للفقراء"

وانضم اليها اعضاء كثيرين ، حتى قامت بتأسيس ستة منازل اخري في مناطق متعددة ، في عام 1853 بلغ عدد المنازل 500 منزل يقوم بخدمة المسنين والفقراء . وجهت جان صعوبات كبيرة من كاهن المدينة الأب لو بيلور الذي لم يوافق على صلاحية هذه الجميعة ورفضها ولم يعترف لجان كمؤسسة لهذه الجميعة .

وفي عام 1879 قام الكرسي الرسولي بعزل هذا الكاهن من منصبه . قام البابا ليون الثالث عشر باعتماد قوانين هذه الجميعة ، وكان عدد السيدات اللواتي يقومنا بالخدمة حوالي 2400 أخت .

إلى أن توفت الأخت جان في ٢٩ اغسطس عام 1879 م .

وقام البابا القديس يوحنا بولس الثاني بتطويبها في 3 أكتوبر عام 1982 م ، وقام البابا بنديكتوس السادس عشر بإعلان قداستها في 11 أكتوبر عام 2009م. الأخوات الصغار للفقراء إنهم يعملون الآن في 30 دولة. قالت جان ذات مرة: "بعين الإيمان ، يجب أن نرى يسوع في المسنين والفقراء ، لأنهم لسان حال الله". مهما كانت الصعوبات ، كانت دائمًا قادرة على تسبيح الله والمضي قدماً .