رئيس جامعة العريش يلتقي بممثلي الصحف الرسمية بشمال سيناء

التقى رئيس جامعة العريش بممثلي الصحف الرسمية بشمال سيناء؛ لتسليط الضوء على إنجازات جامعة العريش.

ففي لقاء ممتد رحب الدكتور حسن الدمرداش بالصحفيين والإعلاميين في شمال سيناء، بمقر الجامعة بضاحية السلام.

وقد أعقب الترحيب بالحضور، عرض صوتي بصري لبعض الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية من العام الجامعي المنصرم، كما تناول التطورات والإنجازات الجارية على قدم وساق في الجامعة حاليا.

وأعرب عن أهمية دور الصحافة والإعلام في إبراز الرسالة الحقيقية للجامعة والتوعوية للمجتمع السيناوي؛ مؤكدا أن الهدف الأساسي الذي يجمعنا هو مصلحة الوطن الحبيب، وإبراز إنجازات الإدارة الرشيدة على كافة الأصعدة.

كما شهد اللقاء نقاش حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالدور المجتمعي والتنموي لجامعة العريش في ربط الدراسات العليا باحتياجات المجتمع، وتوفير البرامج التدريبية والدورات اللازمة لتأهيل أهالي سيناء في كل ما يتعلق باحتياجات سوق العمل

في ضوء مشاركة الجامعة الدؤوب في رعاية الجوانب التنموية المجتمعية؛ مثل دورها في إنتاج الأسماك وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة، واستفادتها من صرف مياه أحواض الأسماك سمادا لأشجار الزيتون في المزرعة، ونجاح تجربة زراعة القمح والشعير وقريبًا البن، وأهمية هذه الزراعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات وتسويق الباقي منها.

كما تمت مناقشة دور البرامج المميزة التي تقدمها الكليات في الجامعة، وكذا إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية لتدريب أبناء شمال سيناء على المهارات التكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث العلمية والابتكار في الجامعة، كما تم إبراز الدور التى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في توفير خدمات مميزة لطلاب الجامعة.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس جامعة العريش عن رغبته في عقد اللقاءات المميزة بين الجامعة ووسائل الإعلام المحلية، وأهمية نشر الأخبار والمعلومات بشكل دوري وشامل، والتأكيد على أهمية دور الصحافة والإعلام في نشر المعرفة، وتعزيز التنمية الشاملة في شمال سيناء عامة، وجامعة العريش خاصة.