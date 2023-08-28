تعرف على تقاليد التوراة الأربعة

1-التقليد اليهوي: يطلق عليه هذا الاسم، لأنه يسمّي الله "يهوه". نشأ في أيام الملك سليمان، في حوالي السنة 950 ق. م.، في الأوساط الملكية في أورشليم. كان للملك منزلة مرموقة، فهو الذي كان يجسّد وحدة الإيمان.

2- التقليد الإيلوهي: يطلق علي الله اسم "إيلوهيم" نشأ في حوالي السنة 750 ق. م. في مملكة الشمال بعد أن انقسمت مملكة داود – سليمان إلي قسمين تأثر جدًا برسالة بعض الأنبياء كإيليا أو هوشع وهو يولي الأنبياء شأنًا كبيرًا اندمج هذان التقليدان في أورشليم في حوالي السنة 700 ق. م ولم يكن هذا الاندماج مجرد جمع بل كان مناسبةً لاستكمال بعض التقاليد والتوسع فيها.

3- تقليد تثنية الاشتراع: موجود خاصة في سفر تثنية الاشتراع ولكنّه أثّر في أسفار أخري بدأ وضعه في مملكة الشمال وانتهي في مملكة أورشليم.

4- التقليد الكهنوتي: نشأ أثناء الجلاء إلى بابل في السنوات 587 ق. م- 538 ق. م. وبعدها كان الكهنة يجددون في المنفي قراءة تقاليدهم للمحافظة علي إيمان الشعب ورجائه.

هذه التقاليد الأربعة وتوسيعاتها جُمعت بعدئذ في كتاب واحد هو التوارة يبدو أن هذا العمل تم في حوالي السنة 400 ق. م. وكثيرًا ما ينسبونه إلى عزرا الكاهن.