التصريح بدفن جثة طفل سقط من علو بأكتوبر

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن طفل لقي مصرعه إثر سقوطه من علو في منطقة الواحات باكتوبر، كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، وكذلك استدعاء أسرته لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الواحات من غرفة النجدة يؤكد مصرع طفل إثر سقوطه من علو.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وقد تبين من خلال التحريات الأولية التي أجريت أن الطفل كان يلهو عند النافذة واختل توازنه وسقط ولقي مصرعه في الحال، ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.