استبعاد إمام عاشور.. ننشر قائمة الأهلي النهائية لمباراة السوبر الأفريقي

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على القائمة النهائية التي سيرسلها النادي مساء اليوم الإثنين، إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في السعودية.

وحدد «كاف» 18 لاعبا في قائمة كل فريق بمباراة السوبر يتم إرسالها مساء اليوم الإثنين، وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومنح “كاف” ناديي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري فرصة للاستبدال في القائمة حتى يوم 13 سبتمبر الجاري.

ويرسل الأهلي القائمة اليوم الإثنين، والتي تضم 18 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني - كريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – رضا سليم – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا – صلاح محسن - بيرسي تاو.

وتم استبعاد عدد من اللاعبين أبرزهم: عمرو السولية، وخالد عبدالفتاح، ومحمود متولي، وأكرم توفيق، وكريم فؤاد، وإمام عاشور، وطاهر محمد طاهر؛ للإصابات، وعدم الجاهزية الفنية، بالإضافة لبعض اللاعبين لأسباب فنية على رأسهم العائد من الإعارة كريم نيدفيد، ومحمد فخري، ورأفت خليل، ومحمد الضاوي كريستو.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة النمساوية فينيا منذ قليل لخوض معسكر الإعداد الخارجي الذي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل استعدادًا للموسم الجديد.