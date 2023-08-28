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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تلغي اختبارت كوفيد-19 ابتداءً من 30 أغسطس الجاري

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية
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 أعلنت وزار الخارجية الصينية اليوم /الاثنين/ إلغاء اختبارات كوفيد-19 اعتبارًا من 30 أغسطس الحالي للأشخاص القادمين إلى البلاد. 
ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن الخارجية الصينية أنه لن يطلب من القادمين إجراء اختبارات الحمض النووي أو الأجسام المضادة قبل دخول البلاد.
 

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