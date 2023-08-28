الصين تلغي اختبارت كوفيد-19 ابتداءً من 30 أغسطس الجاري

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 01:48 م

أعلنت وزار الخارجية الصينية اليوم /الاثنين/ إلغاء اختبارات كوفيد-19 اعتبارًا من 30 أغسطس الحالي للأشخاص القادمين إلى البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن الخارجية الصينية أنه لن يطلب من القادمين إجراء اختبارات الحمض النووي أو الأجسام المضادة قبل دخول البلاد.

