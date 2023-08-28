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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا

مسيرة بدون طيار
مسيرة بدون طيار
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أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية؛ للمحافظة على أمن واستقرار المملكة وحماية حدودها. 

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضى الأردنية".

وبيّن المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على الطائرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة، وأن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أى تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
 

الجيش الأردني مسيرة بدون طيار سوريا الأردن