وكيل "تعليم مطروح" يجتمع مع مديري الإدارات وموجهي العموم

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية ومسئولي المتابعة والتوجيه المالي والإداري والتخطيط الاستراتيجي والتخطيط واللامركزية.

جاء ذلك بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية، وهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية، بقاعة الاجتماعات الصغري بديوان عام المديرية؛ لمتابعة ومناقشة الاستعدادات لانطلاق الدراسة بداية أكتوبر القادم.

ورحب وكيل الوزارة في بداية الاجتماع بالسادة الحضور، مؤكداً لهم أهمية المرحلة الحالية وضرورة التحلي بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية ومواصلة الاستعدادات الجادة لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى والحرص الكامل علي توفير كافة الأجواء الصحية والأمنة لأبنائنا الطلاب والمعلمين وتطبيق كافة معايير واشتراطات الصحة والأمان والسلامة المهنية من خلال تفعيل أدوار اللجان الفرعية الخاصة بهذا الشأن في الإدارات التعليمية وكذلك في المديرية بالإضافة إلي لجان المتابعة والتوجيه المالي مشددا على المتابعة الدورية والمستمرة علي كافة المنشآت التعليمية لتقييم كافة جوانب العملية التعليمية وتدعيم الإيجابيات والوقوف علي السلبيات ومعالجتها فوراً.

وأضاف شحاتة، أنه خلال المرحلة القادمة سيقوم بجولات متابعة ميدانية مفاجئة لكافة الإدارات التعليمية لرصد وتقييم مدى جاهزية المدارس وتحديد كافة العقبات التي تواجه منظومة العمل في المدارس وحلها فوراً، موجهاً مديري الإدارات التعليمية بتفعيل خطط المتابعة للاطمئنان المستمر على حسن سير العمل وانضباطه.

وأكد وكيل الوزارة مجدداً ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون مع مجالس الأمناء وتفعيل أدوارهم في سبيل المساهمة فى حل المشاكل التي قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة وذلك وفق آليات العمل والقواعد و القرارات المنظمة، مشيراً إلي ضرورة استثمار كافة الآمكانات المتاحة وتوظيفها بشكل أمثل لتحقيق عام دراسي زاخر بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية.

وبالنسبة للكتب المدرسيه فقد وجه مدير تعليم مطروح بسرعة الانتهاء من تسلم المديرية لكافة المخصصات من الكتب المدرسية قبل بدء العام الدراسى بوقت كافى و الانتهاء من توزيعها على كافة الادارات التعليمية، مؤكدًا خلال الاجتماع ضرورة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بمدارس المحافظة لاكتشاف وصقل المواهب وتنمية مهاراتهم في كافة المجالات، موجهاً مدير عام الشؤون التنفيذية باشتراك الطلاب فى كافة المناسبات والأنشطة التى تنظمها المحافظة، وكذا الاشتراك فى كافة المسابقات الوزارية التى تنظمها الوزارة للارتقاء بمستوى الطلاب فى الأنشطة.

وأصدر شحاته أمرا إداريا رقم ١٢ بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ حيث تمت مناقشة أهم بنوده خلال الاجتماع والتي جاءت علي النحو التالي: إمكانية سد العجز في التخصصات المختلفة من خلال الموجهين والقائمين بالمتابعة في الإدارات التعليمية لمدة يومين على الأقل أسبوعيا وذلك تحقيقاً للصالح العام ولمصلحة أبنائنا الطلاب، تشجيع وتحفيز المعلمين والطلاب علي مهارات الابتكار والإبداع، التنبيه على قيادات المديرية والإدارات بكافة مراحلها بضرورة عقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور والمعلمين والطلاب للاستماع لمقترحاتهم والعمل علي وضع حلول واقعية للمشكلات التي تطرأ، العمل على توفير مناخ تربوي صحي وآمن لأبنائنا الطلاب والمعلمين من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الآمن بين جميع أفراد المنظومة التربوية.

وكذا عدم تنفيذ أي برامج تدريبية سواء كانت داخلية أو مع جهات مانحة إلا بعد التنسيق مع لجنة التنمية المهنية بالمديرية واللجنة العليا للتدريب بالوزارة وفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين فيما يخص المخاطبين بالقانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلات، الاهتمام بتوفير عوامل وسبل الجذب للطلاب داخل المؤسسة التعليمية، التأكيد على أهمية المشروعات القومية وفوائدها لدى الفرد والمجتمع من خلال توجيه التربية الاجتماعية ومنصات الصحافة المدرسية بالتعاون مع المدارس، وتفعيل استخدام السبورات الذكية، مرحلة رياض الأطفال من أهم المراحل التي تهدف إلي إعداد الأطفال للتعليم، الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس والاطمئنان علي جاهزيتها لاستقبال الطلاب، تفعيل خطة الزيارات الميدانية وعدم بقاء القيادات داخل مكاتبها وسرعة الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافتها وتعقيمها، التأكيد على جاهزية كافة الوسائل التعليمية وجودة وسلامة المدارس والمعامل لاستقبال الطلاب، تفعيل مجموعات الدعم المدرسي والإعلان عنها داخل المنشآت التعليمية مع ضرورة تخصيص من ثلاث إلى خمس قاعات داخل كل إدارة كأماكن لتنفيذ تلك المجموعات وتزويدها بكافة الإمكانيات واختيار المعلمين المتميزين بما يتوافق مع رغبة الطلاب والالتزام بآلية تنفيذ الرقابة علي مجموعات الدعم المدرسي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا علي صحة أبنائنا الطلاب.

وأكد شحاته ، تفعيل ادارة الازمات والكوارث لضمان استمرارية المدارس في تنفيذ أعمالها، وعدم التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا ذات صبغة سياسية أو حزبية ايا كان حرصا على أبنائنا الطلاب، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي بالمدرسة في ضوء ما ورد بلائحة الانضباط المدرسي، متابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بها.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب بالتنسيق مع الطب الوقائي والوحدات الصحية، التنبيه المشدد على مديري الإدارات وأعضاء هيئة التدريس بعدم نشر أي معلومات أو صور أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي عن أي أحداث داخل المدارس تتعلق بالعملية التعليمية، الالتزام بالخريطة الزمنية في توزيع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات، حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد ثابتة لمواعيد زياراتهم مع الإعلان عن ذلك بشكل واضح داخل كل مدرسة، حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور منعا للمساءلة القانونية، غلق أبواب المدارس عقب الإنتهاء من طابور الصباح وأحكام الاشراف عليها وفحص هوية الزائرين، كذلك التأكيد علي غلق أبواب المدارس بعد انتهاء اليوم والتأكد من مغادرة أبنائنا الطلاب.

كذلك وجه شحاته مديري الإدارات التعليمية بالتنسيق مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة لإزالة الاشغالات والتراكمات المتواجدة بمحيط المدارس وحول الأسوار كذلك التنسيق مع مراكز وأقسام الشرطة لتأمين المؤسسات التعليمية وفق برتوكول التعاون المستمر بين تعليم مطروح ومديرية الأمن.

كما وجه مدير تعليم مطروح بنشر خريطة البرامج و ترددات القنوات التعليميه بالمدارس حتى يتمكن الطلاب من تحقيق أقصى استفادة ممكنه من هذه القنوات، ووجه كذلك بالتنسيق مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة تطهير خزانات المياه العلوية والأرضية.

وأوصى أيضاً بضرورة تشجيع وتكريم المعلمين المتميزين تكريماً لهم على دورهم الإيجابي فى الارتقاء بالعملية التعليميه، وشدد على مدير الإدارات بالتأكيد علي مديري المدارس بتحية العلم خلال طابور الصباح في إطار تنمية قيم الولاء والانتماء لأبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وبكلمات واضحة وصريحة اختتم وكيل الوزارة حديثه مؤكداً للحضور بضرورة الالتزام بالجدية والانضباط والإخلاص في العمل والتفاني في بذل الجهد وتقدير المسئولية لتحقيق عام دراسي منضبط .