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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 4.8 ألف جندي أوكراني خلال الأسبوع الأخير

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر قوات كييف في منطقة العملية العسكرية لهذا الأسبوع بلغت 4855 عسكريا، حيث قتل 1490 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك فقط، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وفقدت القوات الأوكرانية 1180 جنديا على محور جنوب جمهورية دونيتسك، و820 على محور مقاطعة زابوروجيه، و665 على محور مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، و485 في اتجاه كراسنولمانسكي في جمهورية دونيتسك، و215 على محور مقاطعة خيرسون.

ودمر الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 466 طائرة أوكرانية، و247 مروحية، و6152 طائرة مسيّرة، و433 منظومة دفاع جوي، و11527 دبابة ومدرعة.

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