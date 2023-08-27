وزنها طن.. ظهور جديد لسمكة "مولا مولا" العملاقة بمرسي علم (صور)

رصد عدد من الغواصين ظهور جديد لسمكة الشمس العملاقة في منطقة شعاب الفنستون على ساحل مدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر.

وكانت سمكة الشمس المعروفة باسم "مولا مولا" ظهرت العام الماضي مرتين على ساحل مدينة مرسى علم، إحداهما في منطقة شعاب الفينستون، والثانية في منطقة أبو دباب.

وخلال مقطع الفيديو المصور، تظهر سمكة الشمس العملاقة في منطقة الفينستون على ساحل مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وعلى مقدمتها بعض الأسماك الصغيرة التي ترافقها.

ويعد ظهور السمكة العملاقة علي شواطئ مرسي علم ترويجا سياحية للمنطقة، حيث ان الوفود السياحية الموجه في منطقة الظهور تقوم بإلتقاط الصور التذكارية مع السمكه العملاقة “مولا مولا".

يشار إلى أن وزن سمكة الشمس العملاقة يصل إلى حوالي طن، وتعيش في المناطق المفتوحة من المحيطات والمياه الدافئة.

Screenshot_٢٠٢٣٠٨٢٧-١٥٤٢٠٨_Chrome