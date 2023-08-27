ضبط المتهمين في قتل عامل بطريق أسيوط سوهاج الزراعي

تمكنت مباحث أسيوط من ضبط المتهمين في واقعة مقتل عامل من قرية كوم اسفحت أثناء سيره بالطريق الزراعي أسيوط سوهاج بنطاق المطيعة دائرة مركز أسيوط محاولين سرقة سيارته.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقي بلاغا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد ورود اخطار بالعثور علي جثة المدعوم.ح.ع عامل ومقيم بقرية كوم اسفحت دائرة مركز صدفا وصاحب محجر بقرية بصرة مقتولا داخل سيارتة اثناء سيرة علي طريق أسيوطابوتيج الزراعي أمام قرية المطيعة ولما تمثله الواقعة من خطورة علي الأمن العام وترويع المواطنين أثناء سيرهم بالطرق امر مدير الامنبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء توفيق جاد مدير مباحث المديرية والعميد احمد شوقي رئيس مباحث المديرية ضم العقيد محمود بدوي رئيسفرع المنطقة المركزية والعقيد احمد حربي رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم احمد جميل وكيل فرع الجنوب والمقدم عمرعبدالعظيم رئيس مباحثمركز أسيوط ومعاونة الرائد محمود فراج معاون مباحث المركز والرائد محمد الصباغ معاون مباحث صدفا

وكشفت التحريات ان المنهمين كانوا يحاولون الاستيلاء علي السيارة ومتعلقه المجني علية بقصد السرقة.

تمكن فريق البحث من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة والتتبع خلال سير المجني علية وحتي وقوع الحادث ان وراء واقعة مقتل المجني عليةالمتهمين ع.ح.خ.وصديقة م.د.ب.والمدعو ي.ع.ف ومقيمين بمحافظة سوهاج وتبين من التحريات ان المتهمين حينما شاهدوا مقتل المجني عليةفروا هاربين وعقب تقنين الاجرءات تمكن فريق البحث من تحديد مكان اختباء المتهمين الذين القي القبض علي أحدهم ومناقشتة ومواجهتهبالتحريات وكاميرات الالمراقبة اعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن باقي المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة امر المستشار حسين مصطفي وكيل نيابة مركز أسيوط باشراف المستشار عمر علاممدير النيابة حبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات