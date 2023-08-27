الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية

الأحد 27/أغسطس/2023 - 11:51 ص

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية بسبب القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، مما يقوض وصولهم إلى سبل العيش والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "فلورنسيا سوتو" من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن السلطات الإسرائيلية ملزمة بموجب القانون الدولي "بتسهيل حرية حركة الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ولا يتم الاعتراف إلا ببعض الاستثناءات المتعلقة بالأمن فقط".

وقد حدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 645 عائقا يقيد الحركة عبر الضفة الغربية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ثمانية بالمائة عن المسح الأخير الذي أجري عام 2020.

يُذكر أن جميع العوائق التي تم رسمها تقع داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وليس على الخط الأخضر.

