الجيش اللبناني: القبض على 9 أشخاص ضمن التدابير الأمنية في طرابلس وبعلبك

أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على 8 لبنانيين وسوري على مدار اليومين الماضيين، في منطقتي طرابلس وبعلبك لحيازتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات.

وأضاف الجيش اللبناني - في بيان السبت - أن ذلك يأتي ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية بمؤازرة مديرية المخابرات في منطقة طرابلس وحي الشراونة ببعلبك.

وكان الجيش اللبناني قد ألقى القبض - أمس الأول - على 4 لبنانيين و3 سوريين، ضمن التدابير الأمنية التي ينفذها الجيش؛ وذلك لتورطهم في جرائم إطلاق نار وخطف، وإطلاق النار على دورية للجيش، والسلب، والإتجار بالمخدرات وتعاطيها.