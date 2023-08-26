دعوات في النيجر للتظاهر أمام القاعدة الفرنسية في نيامي لدعم المجلس العسكري

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، بوجود دعوات في النيجر للتظاهر أمام القاعدة الفرنسية في عاصمة البلاد نيامي لدعم المجلس العسكري.

وكان قد هدد المجلس العسكري، السفير الفرنسي سيلفان إيت، باستخدام القوة في حال لم يغادر النيجر فورا، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال المتحدث باسم المجلس مخاطبا السفير الفرنسي: "من أنت حتى ترفض المغادرة".

وتابع: "على شعبنا أن يكون مستعدا لعدم النوم في الأيام القادمة".

وكان المجلس العسكري قد أمهل سيلفان إيت، 48 ساعة لمغادرة البلاد، في تصعيد إضافي للتوتر بين قادة الانقلاب وفرنسا.