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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على جثة طفل غارقا في بحر شبين القناطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل عمره 12 عامًا عثر على جثته غارقا في بحر شبين القناطر أسفل كوبرى عبودة دائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفل عمره حوالي 12 عاما أسفل كوبري عبودة على بحر شبين بعزبة الوكلاء دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الطفل يدعى "أحمد م م" 12 عامًا.

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وإخطار الجهات المختصة التحقيق.

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