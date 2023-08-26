"الشعب الجمهوري" ينظم برنامجًا تدريبيًا لأعضائه على إدارة الحملات الانتخابية

نظم حزب الشعب الجمهوري، اليوم السبت، دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة الحملات الانتخابية"، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالتجمع الخامس، بحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، أمين تنظيم الحزب على مستوى الجمهورية والنواب وأمناء المحافظات وأمناء (التنظيم - العضوية - العمل الجماهيري - الإعلام - التدريب والتثقيف - الشباب - المرأة)، بمحافظات "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ والغربية (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا).

يأتى ذلك انطلاقًا من دفع حزب الشعب الجمهوري بـالمهندس حازم عمر مرشحًا محتملًا للانتخابات الرئاسية 2024، وفي إطار خطة الحزب للاستعداد على المستويات التنظيمية لدعم مرشح الحزب.

دورة تدريبية



بدأ برنامج الدورة التدريبية بجلسة افتتاحية، تلاها محاضرة حول الاتصال الفعال والرأي العام، ثم محاضرة أخرى عن إدارة الحملات الانتخابية ومكونات الإدارة المحلية وكيفية التحرك عليها.

وفي هذا الصدد، قال محمد صلاح أبو هميلة، إن الدولة المصرية تقترب من حدث مهم وهو الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لابد أن يعي الجميع داخل الحزب كيفية إدارة الحملات الانتخابية، لاسيما أننا قد أعلننا سابقا الدفع بمرشح رئاسي وهو المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

من جانبه، قال أحمد الألفي، إن الفترة القادمة ستشهد العديد من التجهيزات والتحضيرات للحملة الانتخابية، ويجب أن يكون الجميع لدينا على درجة كافية من الوعي السياسي لإدارة الحملة، لذا فإن هذه الدورة كانت ضرورية في هذا الوقت تحديداً.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج سيتم انعقاده بشكل مستمر ليشمل مشاركة القطاعات على مستوى الجمهورية.

فيما كانت أحزاب المؤتمر والمصريين الأحرار ومستقبل وطن، أعلنوا تأييدها ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة ولاية جديدة.

