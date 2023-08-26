رسميًا.. أهلي جدة يتعاقد مع موهبة إسبانية

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع موهبة إسبانية قادمة من صفوف سيلتا فيجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الأهلي السعودي مع جابرييل فيجا، لاعب خط وسط سيلتا فيجو بعقد طويل الأمد، ليصبح أحد تدعيمات الفريق من النجوم الأجانب من الدوريات الخمس الكبرى في العالم.

كان فيجا هدفًا لكبار الفرق الأوروبية في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ساهم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، في 15 هدفًأ لفريقه بين تسجيل وصناعة في الدوري الإسباني بالموسم الماضي.

وكانت أندية، ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، تشيلسي، نابولي، نيوكاسل يونايتد، باريس سان جيرمان

ومانشستر سيتي ترغب في ضم فيجا من سيلتا فيجو في الصيف الحالي، كأحد المواهب الصاعدة على المستوى الأوروبي.

ووفقًا لبيان أهلي جدة، فقد وقع فيجا على عقد لمدة 3 مواسم، على أن يرتبط بفريق الراقي حتى يونيو 2026.

ولاقت صفقة انتقال فيجا لـ أهلي جدة، صدى واسع، حيث أن سن اللاعب الصغير، أنهى الاعتقاد السائد عند البعض، باستهداف الدوري السعودي للاعبين أصحاب الأعمار الكبيرة خاصة ما فوق الثلاثين.

وانضم جابرييل فيجا لقائمة النجوم الأجانب، الذين تعاقد معهم أهلي جدة في الميركاتو الصيفي الجاري، أبرزهم، روبرتو فيرمينو، إدوارد ميندي، فرانك كيسي، رياض محرز، ألان سانت ماكسيمين، روجر إبانيز، وميريح ديميرال.

وحقق أهلي جدة 3 انتصارات في بداية بطولة الدوري السعودي من الموسم الجديد 2023-2024، ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر اتحاد جدة بفارق الأهداف.