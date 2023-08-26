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السبت 26 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سانشيز يبدأ مشوارا جديدا مع عملاق إيطالي

سانشيز
سانشيز
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تعاقد نادي إنتر ميلان الإيطالي، رسميا اليوم السبت، مع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، في صفقة انتقال حر قادما من مارسيليا الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحل سانشيز، عن إنتر ميلان العام الماضي، بعد شارك في 109 مباراة، سجل خلالهم 20 هدفا وصنع 23 آخرين، وتوج معه بـ3 ألقاب وهم: الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

ونشر إنتر ميلان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" صورة للاعب ووراءه صورة أفعى بسبب لدغاته القاتلة في المباريات والتي تترجم لأهداف، وكتب: وقع المهاجم التشيلي عقدا مع النيرازوري حتى 30 يونيو 2024، لعب 109 مباراة وسجل 20 هدفا وفاز بـ 3 ألقاب للنيراتزوري.

ولعب التشيلي للعديد من الأندية في مسيرته الحافلة وأبرزها برشلونة وأرسنال وإنتر ميلان ومارسيليا ومانشستر يونايتد وفاز بالعديد من الألقاب.

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