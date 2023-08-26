خبير شؤون روسية: فشل أوكرانيا بالهجوم المضاد كان متوقعًا

قال الدكتور آصف ملحم، خبير الشؤون الروسية، إنه كان متوقعًا فشل أوكرانيا في الهجوم المضاد الذي بدأت به، وبعد انهيار القوات الأوكرانية ستبدأ روسيا نفسها بهجوم مضاد آخر.

وأضاف ملحم خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن روسيا تتقدم في هذا المحور، خاصة أنها جمعت أعداد كبيرة من القوات منذ زمن بعيد، وتعمل بشكل كبير، وكادت تصل وفق معلومات مؤكدة إلى قرية سيبوفكا، ولذلك هي جادة في التقدم غربًا، وسوف تحشد قوات أخرى من محور خاركيف.

وأوضح خبير الشؤون الروسية، أن هذا التقدم بالتأكيد سيتطور في المستقبل، ولكن المعارك بين الطرفين هي معارك كر وفر، وحتى الآن لم يعد واضحًا أين وصلت القوات الأوكرانية في الجبهة الجنوبية.

ولفت خبير الشؤون الروسية، إلى أن شبه جزيرة القرم هي منطقة إمداد كبيرة لمقاطعة خيرسون فقط، منوهًا بأن أوكرانيا تحاول باستمرار قصف عدد من المناطق في خيرسون، إضافة إلى أن القوات الأوكرانية قامت بإسقاط مسيرة قرب موسكو، وتعليق الرحلات في 3 مطارات بالعاصمة.