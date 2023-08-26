أحلام في حفلها بجدة: صوت شيرين عبد الوهاب لن يتكرر

أحيت الفنانة أحلام الشامسي حفلا غنائيا في جدة بدأته بالترحيب بأهلها على أغنية "تدري ليش أزعل عليك" كما رحبت بالفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

وتغنت أحلام بمجموعة من الأغاني الطربية من ضمنها أغنية "لا بارك الله في الغياب ، عشان الحب، تحس فيني، حبني أو حب غيري ، كأني عمري ما حبيت ، حزين ، مثير ، بغيضك ،وياك وياك " وقالت خلال الحفل"سعيدة اليوم بوجود فاهد و بناتي و زوجي أبو محمد " .

كما رحبت أحلام بتواجد نجمة برنامج سعودي أيدل الفنانة همس فكري في الحفل.

وفاجأت أحلام جمهورها بمشاركة دويتو جمعها مع الفنانة همس فكري على أغنية " أكثر من أول أحبك ".

وبعد الحفل عقدت أحلام مؤتمرا صحفيا توجهت خلاله بالشكر لجمهور جدة على استقبالها وللقائمين على الحفل وتحدثت عن لقاءها بالنجمة شيرين عبد الوهاب وقالت إن شيرين قامت بزيارتها هي وزوجها في جناحها بالفندق وكانت ملامحها حزينة ولكن بعد أن قضت ساعتين مع أحلام وأعطتها من طاقتها الإيجابية خرجت شيرين وهي سعيدة وتألقت في حفل ليلة الدموع.

وأضافت أحلام، شيرين صوت من أقوى وأهم أصوات الوطن العربي وهو بالفعل صوت لن يتكرر على الإطلاق.