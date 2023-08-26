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السبت 26 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد تتيح حجز التذاكر من خلال منافذ فوري

حجز التذاكر عن طريق
حجز التذاكر عن طريق فوري
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية )  للوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع  كخدمة جديدة ولأول مرة بكل منافذ فورى، والتى تقدر بـ320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية. 
ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة، وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار . 
كما تؤكد الهيئة أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة . 
والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

تذاكر حجز التذاكر فوري السكة الحديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر