استمرار موجة الطقس السيئ لليوم الثاني في الوادي الجديد.. صور

تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، استمرار حالة الطقس السيء لليوم الثاني على التوالي منذ الصباح حيث هبت رياح شديدة ومحملة بالأتربة على المناطق المكشوفة والنائية وتسببت في حجب الرؤية نسبيًا على الطرق السريعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بعد أن شهدت مدن المحافظة ارتفاع في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

وناشدت الأجهزة المختصة وإدارة المرور بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والتزام السائقين وقائدي المركبات بعدم تجاوز السرعات المقررة لتجنب وقوع الحوادث بسبب سرعة الرياح، كما جرى رفع درجة الاستعداد تحسبا لحدوث طوارئ وتداعيات نتيجة تغيرات حالة الطقس على مدار اليوم.

ومن جانبه وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة توخى الحذر والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية ؛ لمتابعة حركة الرياح أو سقوط الأمطار على الطرق، وتجهيز رجال المرور لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أي معوقات سواء أعطال أو مصادمات.

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت غانم في تصريح لها، اليوم الجمعة، إن حالة التحسن في الأحوال الجوية مازالت مستمرة خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لافتة إلى أن البلاد مازالت تتأثر بكتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط والتي تكون محملة ببخار الماء مما يعمل على زيادة نسب الرطوبة، وبالتالي زيادة الإحساس بارتفاع درجات حرارة خلال فترة النهار.

استمرار موجة الطقس السيئ لليوم الثاني في الوادي الجديد (1)

استمرار موجة الطقس السيئ لليوم الثاني في الوادي الجديد (2)

استمرار موجة الطقس السيئ لليوم الثاني في الوادي الجديد (3)

استمرار موجة الطقس السيئ لليوم الثاني في الوادي الجديد (4)