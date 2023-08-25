التصريح بدفن جثة مواطن لقي مصرعه غرقًا في مياه بحر مويس بالزقازيق

قررت نيابة الزقازيق اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثة مواطن لقي مصرعه غرقا بمياه بحر مويس إثر اختلال توازنه أثناء قيامه بالصيد، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهري ونقله إلى المستشفى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود بلاغًا بوجود جثة طافية بمياه بحر مويس نطاق قرية تل حوين مركز الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع " أحمد ع " 48 سنة مقيم نطاق مركز منيا القمح، وذلك أثناء قيامه بصيد الأسماك بمياه بحر مويس اختل توازنه وانزلق جسده فى الماء وتم انتشال جثة المتوفى ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.