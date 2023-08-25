صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على تطلع مصر لإعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 11:55 ص

أبرزت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم /الجمعة / تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تتطلع للعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.

وتحت عنوان (الرئيس السيسي: نتطلع إلى إعلاء دول الجنوب بعد دعوة الانضمام لبريكس) قالت صحف الأنباء والراي والنهار الكويتية، أن ذلك جاء في بيان بعد دعوة مجموعة بريكس لـ مصر بالانضمام إلى عضويتها.

وتناولت الصحف البيان مشيرة إلى تثمين الرئيس السيسي لإعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، وتأكيده على إعتزازه بثقة دول التجمع كافة التي ترتبط مع مصر بعلاقات وثيقة، وأن مصر تتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة.