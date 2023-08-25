علي الألفى ينير الليلة الثامنة لـ"صيف الإنتاج الثقافى".. صور

أحيا الفنان على الألفى، الليلة الثامنة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وردد جمهور المسرح الأغانى التى قدمها الفنان على الألفى، حيث تغنى بمجموعة من أغانيه الخاصة، منها: "ما تتعودش على حاجة، وإحساس بالونس، وبلغوه، وآخر حتة جوة الروح، وتتر مسلسل آدم وجميلة"، إلى جانب عدد متنوع من الأغانى لكوكب الشرق أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد رشدي، وعبد الحليم حافظ، وشادية، وأنغام، وأصالة، وبهاء سلطان.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بس عر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .