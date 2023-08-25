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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الأمريكية تعلق على انضمام 6 دول بينها 3 عربية إلى «بريكس»

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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علقت وزارة الخارجية الأمريكية على قبول مجموعة "بريكس" انضمام أعضاء جدد إليها، قائلة إن واشنطن تعتبر أن للدول الحق في اختيار الشركاء والجمعيات بشكل مستقل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة كما كانت في السابق تعتبر أن الدول يمكنها اختيار شركائها وجمعياتها التي ستتفاعل معها. وسنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا في المنتديات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف لتعزيز رفاهيتنا المشتركة والحفاظ على السلام العالمي والأمن".

وأعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوز، إن "بريكس" (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) دعت الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا للانضمام إليها. 

وأضاف رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أن العضوية للأعضاء الجدد ستكون سارية بدءا من مطلع العام القادم (1 يناير 2024).

الخارجية الأمريكية انضمام 6 دول بريكس الولايات المتحدة