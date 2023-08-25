عشرات من أنصار ترامب يتجمعون خارج سجن في جورجيا دعمًا له

تجمع عشرات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خارج سجن في أتلانتا حيث من المتوقع أن يسلم نفسه على خلفية تهم تتعلق بجهوده للبقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات 2020، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".



وستكون هذه هي المرة الرابعة هذا العام التي يتم فيها حجز ترامب بتهم جنائية.

ويوم الخميس، سوف يقوم بتسليم نفسه في سجن مضطرب للغاية في المدينة على عكس اعتقالاته السابقة التي حدثت في المحاكم قبل المثول الأولي أمام المحكمة.

وعلى نحو مختلف أيضا عن اعتقالاته السابقة من المتوقع أن تلتقط السلطات صورة للرئيس السابق قيد الاحتجاز.

وأعلن دونالد ترامب أنه سيسلم نفسه لسجن فولتون بولاية جورجيا يوم الخميس عند الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت جرينيتش).

وأفادت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، بأن نصف المتورطين في قضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جورجيا سلموا أنفسهم للسلطات.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه اتهاما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020.

وفي حال إدانته في القضية، قد يواجه ترامب عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.