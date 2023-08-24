الدوري السعودي.. بنزيما وحمدالله يقودان هجوم الاتحاد أمام الرياض

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يواجه به الرياض، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي) لموسم 2023-2024.

يحل اتحاد جدة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الرياض، بملعب الأمير فيصل بن فهد، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، هجوم الاتحاد أمام الرياض، رفقة المغربي عبدالرزاق حمدالله، والبرازيلي رومارينيو.

بينما جاء فابينيو ونجولو كانتي في خط وسط العميد، في ظل غياب الدولي المصري طارق حامد، المتوقع رحيله عن صفوف الفريق خلال الأيام المقبلة.

تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مد الله العليان – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – زكريا هوساوي

خط الوسط: إيجور كورنادو – نجولو كانتي – فابينيو

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كريم بنزيما - رومارينيو.

ويدخل اتحاد جدة المباراة متصدرًا جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 6 نقاط، جمعها في أول مواجهتين بعد الفوز على الطائي والرائد، فيما يحتل الرياض المركز التاسع بـ4 نقاط.