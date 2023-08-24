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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

٤٧ عيادة مسائية لتقديم الخدمات الطبية المجانية في دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط
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أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن توافر ٤٧ عيادة مسائية بالمستشفيات تبدأ من الساعة الثانية إلى السادسة مساءً بواقع 4 ساعات يوميًا.  

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن العيادات تقدم خدمات الكشف الطبى من خلال الاستشاريين والأخصائيين فى تخصصات  الجراحة و العظام و أنف وأذن  وجلدية وأسنان وباطنة وأطفال والحميات والصدر والجلدية  والرمد والمسالك في إطار تلبية احتياجات المواطنين بتوفير الخدمة الصحية بشكل متكامل علي مدار اليوم  .

 

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر سبتمير القادم والتى تستهدف 7 قرى  بعدة مراكز بدمياط  ،تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات .

يذكر أن القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية .

 

عقد  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إجتماعا بمديري مستشفيات المحافظة بحضور
الدكتور محمد بدران وكيل المديرية و الدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي ومديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة

تخلل الاجتماع محاضرات لمعايير الإعتماد والجودة الشاملة  قدمها  الدكتور محمود زيد .

وخلال الاجتماع  شدد وكيل وزارة الصحة  علي تكثيف المرور الدورى لمدير المستشفي علي جميع اقسام المستشفي والمتابعة والتقييم لكل الاقسام و رؤوساء الاقسام و نسب الاشغال والانتهاء من كل قوائم الانتظار خلال اسبوع وأهمية المرور على أقسام الكلى الصناعى والرعاية المركزة و الحضانات

 

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صحة دمياط مديرية صحة دمياط دمياط