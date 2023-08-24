٤٧ عيادة مسائية لتقديم الخدمات الطبية المجانية في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن توافر ٤٧ عيادة مسائية بالمستشفيات تبدأ من الساعة الثانية إلى السادسة مساءً بواقع 4 ساعات يوميًا.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن العيادات تقدم خدمات الكشف الطبى من خلال الاستشاريين والأخصائيين فى تخصصات الجراحة و العظام و أنف وأذن وجلدية وأسنان وباطنة وأطفال والحميات والصدر والجلدية والرمد والمسالك في إطار تلبية احتياجات المواطنين بتوفير الخدمة الصحية بشكل متكامل علي مدار اليوم .

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر سبتمير القادم والتى تستهدف 7 قرى بعدة مراكز بدمياط ،تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات .



يذكر أن القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية .

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إجتماعا بمديري مستشفيات المحافظة بحضور

الدكتور محمد بدران وكيل المديرية و الدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي ومديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة

تخلل الاجتماع محاضرات لمعايير الإعتماد والجودة الشاملة قدمها الدكتور محمود زيد .

وخلال الاجتماع شدد وكيل وزارة الصحة علي تكثيف المرور الدورى لمدير المستشفي علي جميع اقسام المستشفي والمتابعة والتقييم لكل الاقسام و رؤوساء الاقسام و نسب الاشغال والانتهاء من كل قوائم الانتظار خلال اسبوع وأهمية المرور على أقسام الكلى الصناعى والرعاية المركزة و الحضانات

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