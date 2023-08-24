ضبط 54 طن مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي بالغربية

تمكنت هيئة سلامة الغذاء بالغربية، من ضبط 54 طن 137 كيلو منتجات غذائية مغشوشة و 63 ألف و 406 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، خلال حملة للقضاء على بؤر الأغذية الفاسدة.

ويأتي ذلك في إطار الحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء علي تعليمات، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتشديد الرقابة علي الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتعليمات الرقابة الإدارية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق، وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط 54 ألف و 137 كيلو منتجات غذائية ما بين (لحوم و زيت زيتون و ملح وجنزبيل وشطة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكذلك ضبط 60 ألف عبوة سناكس ومقرمشات وشيبسي للأطفال منتهية الصلاحية، و 3406 عبوة مشروبات غازية كانز وعصاير منتهية الصلاحية ومعروضة داخل ثلاجات البيع المباشر للجمهور.

و تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المهمة الأساسية للهيئة الوعي والثقافة بالإشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.