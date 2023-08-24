محافظة الجيزة تغلق منشآت لتدويرها المخلفات على أراض زراعية بالحوامدية

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإستمرار جهود رصد ومتابعه حالة الشوارع ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام ومنع كافة صور إعاقة الطريق لتسهيل حركة المرور والمركبات.

كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة سريان القرارات الخاصة بالالتزام بالمواعيد الصيفية للغلق وترشيد إستهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق والمؤسسات والمنشأت الحكومية بنطاق المحافظة ومواجهة كافه الانشطة المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار تابع محافظ الجيزة جهود مدينة الحوامدية وأحياء الهرم والمنيرة في تنفيذ حملات مكبرة في ذلك الشأن.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية بغلق وتشميع منشأة مخالفة تقوم بإعادة تدوير المخلفات علي أراضي زراعية بمساحة فدان ونصف بدون الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية والبيئية اللازمة لمنع مصادر التلوث وحفاظاً علي السلامة العامة للمواطنين وذلك في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين الواردة نظراً لإشتعال النيران المتكرر في المخلفات، بالإضافة الي غلق وتشميع منشأة مخالفة لصناعة الفحم ومخزن بلاستيك لاستخدامهم مواد شديدة الخطورة، وذلك بمنطقة سكة الخرسة بمدينة الحوامدية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .

كما قامت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم بتنفيذ حمله مكبرة بقطاع هضبة الاهرام اسفرت عن رفع ١٤٠٠ حالة إشغال بمناطق “ل -ح - و - ن - ه‍” بالبوابات الأولي والثانية بقطاع حدائق الاهرام شملت استاندات وكراسي وتعديات لكافيهات ومقاهي ومحال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

كما تابع محافظ الجيزة جهود حي المنيرة في ضبط ٢٥٠ حالة إشغال خلال حملات بشوارع حي المنيرة الغربية في اطار جهود تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعديات من الطريق العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.