السجن المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي في تزوير شهادات جامعية بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات في تزوير محررات رسمية لتسهيل استخراج الشهادات الجامعة والكارنيهات بدائرة قسم شرطة المرج .



تلقي قسم المرج بلاغا من ربة منزل تفيد أن شخصين أخذوا منها مبلغ مالي مقابل استخراج شهادة تخرج لنجلها ليسافر بها لكنهم أخذوا المال ولم تستطيع الوصول إليهم.



بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الامن من ضبط3 متهمين ، واعترف المتهم الرئيسي بالتزوير في المحررات من خلال خداع المواطنين وأخذ مبالغ مالية مقابل الشهادات المزورة وتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.