الثانوية العامة «دور ثان»| اليوم.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى

يؤدي اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبى والعلمى) امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)".

وأدى أمس طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم ، ورياضيات) صباح اليوم امتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في مادة "الفيزياء"، بإجمالي عدد (19794) طالب/ وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة "التاريخ"، بإجمالي عدد (4115) طالب/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى بعدد (4) طالب/طالبة، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)" فترة ثانية بعدد (4) طالب/طالبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (٢) حالات غش إلكتروني، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (كفر الشيخ)، وطالب بمحافظة (دمياط)، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.