بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية أمس الأربعاء، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.24 %، عند 11.863،61 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.21 % ليستقر عند 960،52 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.42 % بمجموع 887،07 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.33 % بمجموع 10.922،01 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 58 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 613 مليار درهم مغربي.