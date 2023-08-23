أوكرانيا تعلن التصدي لهجوم جوي روسي على سفن بالبحر الأسود

أعلنت إدارة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أن قوات الأمن والدفاع الأوكرانية تصدت لهجوم جوي روسي بالبحر الأسود، حاول استهداف سفن بالمياه الإقليمية.

وكتبت إدارة الاستخبارات على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية اليوم الأربعاء أن طائرة "معادية حاولت الهجوم على سفن الجيش الأوكراني في المياه الإقليمية بالقرب من جزيرة الثعبان أو جزيرة (زميني)، كما تُعرف في أوكرانيا، وقوبلت بالرد".

وذكرت أنه جرى "إجبار" الطائرة الروسية على مغادرة الموقع على الفور، كما أنه لم يتم إلحاق أضرار بالقوات الأوكرانية.