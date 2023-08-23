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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"أبو زيد" : تأييد السيسي في الانتخابات يقود لنهضة تنموية كبرى

قيادي بمستقبل وطن
قيادي بمستقبل وطن
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أعلن أيمن أبو زيد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمدينة السادات، تأييده الكامل ودعمه لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب ومواصلة مسيرة العطاء واستكمالا لمسيرة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي أطلقها في جميع أنحاء البلاد ، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقدرات الوطنية ودﻋم ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﺑﻣﺧﺗﻠف طوائفه.

وقال أيمن أبو زيد في تصريحات له أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد مصر لمكانتها اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم، ومن ثم، هذا التأييد اﺳﺗﻛﻣﺎﻻً ﻟﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻘودھﺎ .

وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت مسيرة كبيرة من العطاء والبناء والتنمية فى مختلف محافظات الجمهورية .

أمين حزب مستقبل وطن انتخابات الرئاسة 2024