تعرف على ترتيب مبابى فى قيادة باريس سان جيرمان

كشفت بعض التقارير الفرنسيه، اليوم الأربعاء، عن نتيجة التصويت داخل فريق باريس سان جيرمان، وترتيب كيليان مبابي، بين قادة الفريق فى الموسم الجارى.

ومن المفترض أن ينتهى عقد مبابى مع باريس سان جيرمان، بانتهاء الموسم الجاري، وقد أخبر ناديه بعدم وجود نية للتجديد.

وذكرت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، أن نتيجة التصويت أفرزت أن مبابي لن يكون القائد الأول لباريس سان جيرمان في الموسم الحالى.

وحسب التقرير، فأن مبابي احتل المركز الرابع في التصويت الذي أجراه الفريق بأكمله بقيادة لويس إنريكي.

وجاءت نتيجة التصويت حسب ماكشف عنه التقرير كالتالى:

القائد الأول: ماركينيوس.

الثاني: دانيلو بيريرا.

الثالث: كيمبيمبي.

الرابع: كيليان مبابي.

وحسبما ذكرت بعض التقارير، أن مبابي اتفق مع ريال مدريد، على الانضمام للفريق مجانا في الصيف المقبل.