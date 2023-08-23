اليوم.. طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وأمطار ورياح مثيرة للرمال جنوبا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا علي كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 إلى 90% للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء و علي مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر علي حلايب وشلاتين.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من أقصى جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،34 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 40 للعظمى 30، وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 24، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى 28 درجة.